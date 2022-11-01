Diretório de Empresas
ANZ
ANZ Salários

O salário da ANZ varia de $8,937 em remuneração total por ano para Operações de Negócio na faixa mais baixa a $164,797 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ANZ. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Junior Software Engineer $75.1K
Software Engineer $86.3K
Senior Software Engineer $115K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Cientista de Dados
Median $77.4K
Analista de Dados
Median $87.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Produto
Median $106K
Gerente de Engenharia de Software
Median $165K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $68.9K
Operações de Negócio
$8.9K
Analista de Negócios
$85.3K
Atendimento ao Cliente
$35.7K
Analista Financeiro
$40.1K
Recursos Humanos
$54K
Banker de Investimentos
$45.5K
Marketing
$73.3K
Engenheiro Mecânico
$92.6K
Designer de Produto
$101K
Gerente de Programa
$144K
Vendas
$137K
Analista de Cibersegurança
$71.4K
Arquiteto de Soluções
$34.5K
Recompensas Totais
$58.4K
Outros Recursos