Anthropic
Anthropic Salários

A faixa salarial da Anthropic varia de $311,933 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $642,600 para um Operações de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Anthropic. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Operações de Negócios
$643K
Tecnólogo em Informática (TI)
$322K

Marketing
$312K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Anthropic, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

