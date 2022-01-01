Diretório de Empresas
Alight Solutions
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Alight Solutions Salários

A faixa salarial da Alight Solutions varia de $31,286 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $221,100 para um Operações de Receita na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Alight Solutions. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $124K
Consultor de Gestão
Median $103K
Gerente de Operações de Negócios
$211K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Atendimento ao Cliente
$39.2K
Analista de Dados
$173K
Analista Financeiro
$142K
Recursos Humanos
$31.3K
Operações de Marketing
$117K
Gerente de Produto
$93.5K
Gerente de Projeto
$84.6K
Recrutador
$67.7K
Operações de Receita
$221K
Gerente de Engenharia de Software
$188K
Arquiteto de Soluções
$199K
Gerente de Programa Técnico
$216K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Alight Solutions, — это Operações de Receita at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $221,100. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Alight Solutions, составляет $123,500.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Alight Solutions

Empresas Relacionadas

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos