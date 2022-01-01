Aerojet Rocketdyne Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Aerojet Rocketdyne varia de $65,325 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $180,095 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Aerojet Rocketdyne. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Engenheiro Mecânico
Median $120K
Contador
$109K
Engenheiro Aeroespacial
$75.4K

Analista de Negócios
$65.3K
Cientista de Dados
$91.5K
Engenheiro de Hardware
$180K
Gerente de Programa
$104K
Gerente de Projeto
$120K
Gerente de Programa Técnico
$96.9K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Aerojet Rocketdyne é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $180,095. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aerojet Rocketdyne é $104,259.

