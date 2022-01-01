Diretório de Empresas
7-Eleven
7-Eleven Salários

O salário da 7-Eleven varia de $13,345 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $189,750 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 7-Eleven. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $178K
Analista de Dados
Median $90K

Gerente de Engenharia de Software
Median $190K
Designer de Produto
Median $120K
Contador
$13.3K
Analista de Negócios
$86.4K
Regulador de Sinistros
$99.5K
Atendimento ao Cliente
$37.7K
Cientista de Dados
$126K
Analista Financeiro
$98.5K
Engenheiro de Hardware
$131K
Recursos Humanos
$119K
Tecnólogo da Informação (TI)
$32.2K
Marketing
$181K
Gerente de Design de Produto
$156K
Gerente de Projeto
$39.6K
Vendas
$45K
Arquiteto de Soluções
$127K
Capitalista de Risco
$15.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na 7-Eleven é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $189,750. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 7-Eleven é $119,400.

