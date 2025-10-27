A remuneração de Engenheiro de Software in United States na 3M varia de $87.9K por year para T1 a $170K por year para T4A. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $112K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da 3M. Última atualização: 10/27/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
T1
$87.9K
$84.7K
$0
$3.2K
T2
$102K
$97.3K
$500
$3.8K
T3
$129K
$121K
$0
$7.7K
T4
$154K
$148K
$0
$6.7K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
0%
ANO 1
0%
ANO 2
100 %
ANO 3
Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
0% adquire no 1st-ANO (0.00% anual)
0% adquire no 2nd-ANO (0.00% anual)
100% adquire no 3rd-ANO (100.00% anual)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
