Zillow Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Zillow wynosi od $69,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $493,852 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Zillow. Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025

Inżynier Oprogramowania
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)

Analityk Danych
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Menedżer Produktu
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Projektant Produktu
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

Projektant UX

Menedżer Programów Technicznych
P4 $268K
P5 $261K
Analityk Biznesowy
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Analityk Business Intelligence

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Menedżer Programu
Median $145K
Sprzedaż
P3 $133K
P4 $165K
Analityk Finansowy
Median $120K
Menedżer Operacji Biznesowych
Median $160K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
Median $147K
Rekruter
Median $160K
Badacz UX
Median $155K
Analityk Danych
Median $118K
Menedżer Analityki Danych
Median $320K
Prawny
Median $160K
Księgowy
Median $69K

Księgowy Techniczny

Asystent Administracyjny
$103K
Operacje Biznesowe
$113K
Rozwój Biznesu
$132K
Obsługa Klienta
$83.3K
Zasoby Ludzkie
$210K
Operacje Marketingowe
$192K
Menedżer Projektu
$140K
Operacje Przychodów
$121K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$307K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Zillow, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Zillow, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Zillow, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Zillow jest Inżynier Oprogramowania at the P6 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $493,852. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Zillow wynosi $174,938.

Inne zasoby