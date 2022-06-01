Katalog firm
Zeta Global
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Zeta Global Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Zeta Global wynosi od $6,636 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Marketingowe na dolnym końcu do $392,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Zeta Global. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $62.6K
Analityk Danych
$136K
Analityk Danych
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Operacje Marketingowe
$6.6K
Projektant Produktu
$115K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$392K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Zeta Global jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $392,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Zeta Global wynosi $88,740.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Zeta Global

Powiązane firmy

  • Cognizant
  • Paycom
  • Rackspace
  • ADP
  • Seagate
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby