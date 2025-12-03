Katalog firm
Yext
  • Pensje
  • Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)

  • Wszystkie pensje Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)

Yext Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Yext wynosi $115K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Yext. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Mediana Pakietu
company icon
Yext
Analyst
New York, NY
Łącznie rocznie
$115K
Poziom
Analyst
Podstawa
$110K
Stock (/yr)
$5K
Premia
$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Yext?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Yext, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Yext wynosi rocznie $140,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Yext dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi $95,000.

