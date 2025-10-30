Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India w XPO Logistics wynosi od ₹12.15M do ₹17.24M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w XPO Logistics. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!