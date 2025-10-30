Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India w XPO Logistics wynosi od ₹12.15M do ₹17.24M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w XPO Logistics. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹13.8M - ₹16.34M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹12.15M₹13.8M₹16.34M₹17.24M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w XPO Logistics in India wynosi rocznie ₹17,243,920. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w XPO Logistics dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India wynosi ₹12,145,717.

