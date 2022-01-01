Katalog firm
Wabtec
Wabtec Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Wabtec wynosi od $45,531 całkowitej rekompensaty rocznie dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) na dolnym końcu do $144,469 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Wabtec. Ostatnia aktualizacja: 11/13/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $105K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Mechanik
Median $90.2K
Analityk Finansowy
Median $123K

Menedżer Programów Technicznych
Median $113K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
$45.5K
Projektant Produktu
$98.5K
Menedżer Projektu
$142K
Architekt Rozwiązań
$144K
Najwyżej płatnym stanowiskiem w Wabtec jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $144,469. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Wabtec wynosi $109,000.

