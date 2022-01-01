Wabtec Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Wabtec wynosi od $45,531 całkowitej rekompensaty rocznie dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) na dolnym końcu do $144,469 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Wabtec . Ostatnia aktualizacja: 11/13/2025