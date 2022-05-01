VTEX Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w VTEX wynosi od $30,845 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $215,070 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników VTEX . Ostatnia aktualizacja: 11/13/2025