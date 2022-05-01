Katalog firm
VTEX
VTEX Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w VTEX wynosi od $30,845 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $215,070 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników VTEX. Ostatnia aktualizacja: 11/13/2025

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Konsultant Zarządzania
$84.1K
Marketing
$80.2K

Projektant Produktu
$51.6K
Menedżer Produktu
$60K
Sprzedaż
$215K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$212K
Architekt Rozwiązań
$66.5K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w VTEX jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $215,070. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w VTEX wynosi $66,455.

