Upstart Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Upstart wynosi od $142,572 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $448,833 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Upstart . Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025