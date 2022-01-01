Katalog firm
Upstart Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Upstart wynosi od $142,572 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $448,833 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Upstart. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025

Inżynier Oprogramowania
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Menedżer Produktu
L5 $339K
L6 $438K
Menedżer Analityki Danych
Median $438K
Analityk Danych
Median $165K
Analityk Finansowy
Median $200K
Rekruter
Median $210K
Analityk Biznesowy
$189K
Zasoby Ludzkie
$279K
Projektant Produktu
$143K
Menedżer Programu
$194K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$185K
Menedżer Programów Technicznych
$344K
Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka
$279K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Upstart, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Upstart jest Inżynier Oprogramowania at the L6 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $448,833. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Upstart wynosi $279,353.

Inne zasoby