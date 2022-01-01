Katalog firm
Under Armour Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Under Armour wynosi od $32,401 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $284,415 dla Projektant Mody na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Under Armour. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $128K
Menedżer Produktu
Median $96.8K
Menedżer Analityki Danych
$240K

Analityk Danych
Median $118K
Projektant Mody
$284K
Zasoby Ludzkie
$172K
Technolog Informacyjny (IT)
$165K
Marketing
$162K
Operacje Marketingowe
$86.2K
Inżynier Mechanik
$123K
Rekruter
$107K
Sprzedaż
$32.4K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$163K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$190K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Under Armour jest Projektant Mody at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $284,415. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Under Armour wynosi $144,903.

