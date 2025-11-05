Katalog firm
Tide
Tide Menedżer Programu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programu in India w Tide wynosi od ₹944K do ₹1.34M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tide. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹1.07M - ₹1.27M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹944K₹1.07M₹1.27M₹1.34M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tide, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu w Tide in India wynosi rocznie ₹1,340,548. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tide dla stanowiska Menedżer Programu in India wynosi ₹944,212.

