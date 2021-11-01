Katalog firm
Thrasio
Thrasio Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Thrasio wynosi od $51,640 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $201,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Thrasio. Ostatnia aktualizacja: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inżynier Oprogramowania
Median $60K
Analityk Danych
Median $180K
Menedżer Produktu
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Operacje Biznesowe
$114K
Analityk Biznesowy
$124K
Rozwój Biznesu
$130K
Analityk Danych
$51.6K
Bankier Inwestycyjny
$141K
Marketing
$194K
Menedżer Projektu
$122K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$201K
Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Thrasio jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $201,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Thrasio wynosi $130,345.

Inne zasoby