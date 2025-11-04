Katalog firm
ThoughtWorks
ThoughtWorks Analityk Biznesowy Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Biznesowy in India w ThoughtWorks wynosi ₹2.23M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ThoughtWorks. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹2.23M
Poziom
Sr. Consultant
Podstawa
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
8 Lata
Jakie są poziomy kariery w ThoughtWorks?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Biznesowy w ThoughtWorks in India wynosi rocznie ₹5,592,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ThoughtWorks dla stanowiska Analityk Biznesowy in India wynosi ₹2,150,541.

Inne zasoby