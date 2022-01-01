Katalog firm
Thomson Reuters Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Thomson Reuters wynosi od $6,509 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $385,000 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Thomson Reuters. Ostatnia aktualizacja: 9/20/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Product Manager $102K
Director $169K
Projektant Produktu
Median $90.3K

Projektant UX

Analityk Danych
Median $87.1K
Sprzedaż
Median $385K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $233K
Badacz UX
Median $63.7K
Zasoby Ludzkie
Median $372K
Operacje Biznesowe
$159K
Analityk Biznesowy
$24.6K
Rozwój Biznesu
$122K
Szef Sztabu
$164K
Obsługa Klienta
$6.5K
Analityk Danych
$17.4K
Menedżer Analityki Danych
$127K
Analityk Finansowy
$7.5K
Technolog Informacyjny (IT)
$16.8K
Prawny
$118K
Konsultant Zarządzania
$96.7K
Marketing
$76.4K
Menedżer Projektu
$124K
Inżynier Sprzedaży
$112K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$122K
Architekt Rozwiązań
$122K
Redaktor Techniczny
$17.5K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Thomson Reuters is Sprzedaż with a yearly total compensation of $385,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thomson Reuters is $96,714.

