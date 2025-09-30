Katalog firm
Swoop Technologies
Swoop Technologies Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in United States w Swoop Technologies wynosi od $151K do $219K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swoop Technologies. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$171K - $199K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$151K$171K$199K$219K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Jakie są poziomy kariery w Swoop Technologies?

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Swoop Technologies in United States sits at a yearly total compensation of $218,960. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swoop Technologies for the Inżynier Oprogramowania role in United States is $150,880.

Inne zasoby