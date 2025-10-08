Wynagrodzenie Inżynier DevOps in Switzerland w Swisscom wynosi od CHF 124K year dla Software Engineer do CHF 155K year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Switzerland year wynosi w sumie CHF 138K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swisscom. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
