TELUS
TELUS Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń TELUS waha się od $10,107 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Obsługa klienta na dolnym końcu do $135,281 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy TELUS. Ostatnia aktualizacja: 8/15/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Inżynier zapewnienia jakości (QA)

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier uczenia maszynowego

Inżynier DevOps

Menedżer produktu
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Projektant produktu
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

Projektant UX

Naukowiec danych
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Kierownik inżynierii oprogramowania
L4 $114K
L5 $97.6K
Marketing
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Kierownik programu
Median $85K
Analityk biznesowy
Median $56.2K
Analityk cyberbezpieczeństwa
Median $76.8K
Analityk danych
Median $37.1K
Kierownik nauki o danych
Median $110K
Architekt rozwiązań
Median $129K

Architekt danych

Konsultant zarządzania
Median $95.6K
Operacje biznesowe
$101K
Kierownik operacji biznesowych
$96.9K
Rozwój biznesu
$99.3K
Szef gabinetu
$92.6K
Copywriter
$88.4K
Obsługa klienta
$10.1K
Analityk finansowy
$76.8K
Inżynier sprzętu
$75.2K
Zasoby ludzkie
$66.4K
Specjalista IT
$11.6K
Operacje marketingowe
$104K
Inżynier mechanik
$72.9K
Kierownik projektowania produktu
$107K
Kierownik projektu
$14.5K
Sprzedaż
$55.4K
Kierownik programu technicznego
$89.6K
Zaufanie i bezpieczeństwo
$41.7K
Badacz UX
$88.2K
FAQ

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại TELUS là Inżynier oprogramowania at the L6 level với tổng thu nhập hàng năm là $135,281. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại TELUS là $86,649.

