Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Swiftly wynosi $210K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiftly. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Mediana Pakietu
company icon
Swiftly
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Łącznie rocznie
$210K
Poziom
-
Podstawa
$210K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
13 Lata
Jakie są poziomy kariery w Swiftly?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Swiftly, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Menedżer Inżynierii Oprogramowania ที่ Swiftly in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $360,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Swiftly สำหรับตำแหน่ง Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States คือ $210,000

Inne zasoby