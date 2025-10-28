Katalog firm
Sleep Number
Sleep Number Menedżer Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in United States w Sleep Number wynosi od $100K do $140K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Sleep Number. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$109K - $126K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$100K$109K$126K$140K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Sleep Number, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Sleep Number in United States wynosi rocznie $140,420. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Sleep Number dla stanowiska Menedżer Produktu in United States wynosi $100,300.

