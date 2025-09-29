Katalog firm
Wynagrodzenie Menedżer Programu Technicznego in United States w ServiceNow wynosi od $153K year dla IC2 do $467K year dla IC6. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $178K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ServiceNow. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
IC1
Associate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
TPM
$153K
$134K
$13.3K
$6.1K
IC3
Senior TPM
$189K
$137K
$45K
$7K
IC4
Staff TPM
$270K
$161K
$93.3K
$16K
Pokaż 2 Więcej poziomów
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W ServiceNow, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu Technicznego w ServiceNow in United States wynosi rocznie $553,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ServiceNow dla stanowiska Menedżer Programu Technicznego in United States wynosi $196,000.

