Scale AI
  • Pensje
  • Menedżer Produktu

  • Wszystkie pensje Menedżer Produktu

  • San Francisco Bay Area

Scale AI Menedżer Produktu Pensje w San Francisco Bay Area

Wynagrodzenie Menedżer Produktu in San Francisco Bay Area w Scale AI wynosi od $245K year dla L4 do $302K year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in San Francisco Bay Area year wynosi w sumie $240K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Scale AI. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$245K
$180K
$50.5K
$15K
L5
$302K
$200K
$102K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Scale AI, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Menedżer Produktu at Scale AI in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $535,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scale AI for the Menedżer Produktu role in San Francisco Bay Area is $195,000.

