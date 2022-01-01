Katalog firm
Roche
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Roche Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Roche wynosi od $19,638 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $331,500 dla Rozwój Korporacyjny na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Roche. Ostatnia aktualizacja: 9/18/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatystyk

Menedżer Produktu
Median $196K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Inżynier Mechanik
Median $133K
Inżynier Biomedyczny
Median $100K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $304K
Menedżer Projektu
Median $156K
Menedżer Programu Technicznego
Median $165K
Księgowy
$25.5K
Operacje Biznesowe
$35.7K
Menedżer Operacji Biznesowych
$177K
Analityk Biznesowy
$199K
Rozwój Korporacyjny
$332K
Obsługa Klienta
$19.6K
Menedżer Analityki Danych
$264K
Analityk Finansowy
$131K
Zasoby Ludzkie
$206K
Technolog Informacyjny (IT)
$71.6K
Konsultant Zarządzania
$85.8K
Marketing
$212K
Projektant Produktu
$69.5K
Menedżer Programu
$209K
Sprzedaż
$136K
Inżynier Sprzedaży
$92.5K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$161K
Architekt Rozwiązań
$98.2K
Redaktor Techniczny
$48K
Badacz UX
$101K
Inwestor Venture Capital
$176K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Roche jest Rozwój Korporacyjny at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $331,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Roche wynosi $158,126.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Roche

Powiązane firmy

  • Wayfair
  • Fitbit
  • Sony
  • Duolingo
  • Logitech
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby