Katalog firm
Remitly
Remitly Menedżer Projektu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Projektu in United States w Remitly wynosi od $162K do $227K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Remitly. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$176K - $204K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$162K$176K$204K$227K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Remitly, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektu w Remitly in United States wynosi rocznie $227,290. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Remitly dla stanowiska Menedżer Projektu in United States wynosi $162,350.

