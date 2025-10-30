Katalog firm
Remitly
  • Pensje
  • Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)

  • Wszystkie pensje Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)

Remitly Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje

Średnia całkowita rekompensata Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Remitly wynosi od $85.7K do $117K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Remitly. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$92.8K - $110K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$85.7K$92.8K$110K$117K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Remitly, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Remitly wynosi rocznie $117,300. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Remitly dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi $85,680.

