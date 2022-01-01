Katalog firm
Relativity
Relativity Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Relativity wynosi od $102,060 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $298,500 dla Operacje Biznesowe na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Relativity. Ostatnia aktualizacja: 10/25/2025

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $140K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $210K

Projektant Produktu
Median $119K
Operacje Biznesowe
$299K
Menedżer Analityki Danych
$217K
Analityk Danych
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
Badacz UX
$110K
Harmonogram Uprawnień

5%

ROK 1

15%

ROK 2

30%

ROK 3

50%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Relativity, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 5% uprawnia w 1st-ROK (5.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 2nd-ROK (15.00% rocznie)

  • 30% uprawnia w 3rd-ROK (30.00% rocznie)

  • 50% uprawnia w 4th-ROK (50.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Relativity jest Operacje Biznesowe at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $298,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Relativity wynosi $147,131.

