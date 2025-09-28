Katalog firm
Procter & Gamble
Procter & Gamble Menedżer Projektowania Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Projektowania Produktu in Egypt w Procter & Gamble wynosi od EGP 1.12M do EGP 1.53M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Procter & Gamble. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

EGP 1.21M - EGP 1.44M
Egypt
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
EGP 1.12MEGP 1.21MEGP 1.44MEGP 1.53M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Menedżer Projektowania Produktu در Procter & Gamble in Egypt برابر کل دستمزد سالانه EGP 1,531,510 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Procter & Gamble برای نقش Menedżer Projektowania Produktu in Egypt برابر EGP 1,118,668 است.

