Katalog firm
OneTrust
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

OneTrust Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w OneTrust wynosi od $11,914 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $323,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników OneTrust. Ostatnia aktualizacja: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inżynier Oprogramowania
Median $190K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $323K
Projektant Produktu
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Księgowy
$69.7K
Rozwój Korporacyjny
$232K
Obsługa Klienta
$117K
Sukces Klienta
$62.5K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
$72.9K
Konsultant Zarządzania
$63.2K
Marketing
$224K
Operacje Marketingowe
$90.5K
Menedżer Projektu
Median $135K
Rekruter
$11.9K
Sprzedaż
$159K
Inżynier Sprzedaży
$121K
Menedżer Konta Technicznego
$97.5K
Menedżer Programów Technicznych
$112K
Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka
$62.3K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W OneTrust, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w OneTrust jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $323,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w OneTrust wynosi $106,218.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla OneTrust

Powiązane firmy

  • SkySpecs
  • Mastercard
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onetrust/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.