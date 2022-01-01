Katalog firm
Notion
Notion Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Notion wynosi od $53,499 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $531,500 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Notion. Ostatnia aktualizacja: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inżynier Oprogramowania
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
Median $186K
Projektant Produktu
Median $440K

Menedżer Produktu
Median $395K
Księgowy
$90.5K
Menedżer Operacji Biznesowych
$226K
Analityk Biznesowy
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Zasoby Ludzkie
$70K
Marketing
$175K
Menedżer Programu
$187K
Rekruter
$209K
Sprzedaż
$53.5K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$128K
Całkowite Wynagrodzenia
$186K
Badacz UX
$170K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Notion, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

10 years post-termination exercise window.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Notion jest Inżynier Oprogramowania at the L4 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $531,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Notion wynosi $196,000.

Inne zasoby