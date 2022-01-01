Notion Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Notion wynosi od $53,499 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $531,500 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Notion . Ostatnia aktualizacja: 10/23/2025