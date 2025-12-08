Katalog firm
miHoYo
Średnia całkowita rekompensata Zasoby Ludzkie in Canada w miHoYo wynosi od CA$60.3K do CA$85.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w miHoYo. Ostatnia aktualizacja: 12/8/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$49.8K - $58.9K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$43.8K$49.8K$58.9K$62.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w miHoYo?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w miHoYo in Canada wynosi rocznie CA$85,576. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w miHoYo dla stanowiska Zasoby Ludzkie in Canada wynosi CA$60,275.

Inne zasoby

