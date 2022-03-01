Katalog firm
Migo
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Migo Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Migo wynosi od $35,999 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $53,205 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Migo. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Analityk Danych
$39.8K
Projektant Produktu
$36K
Menedżer Produktu
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Inżynier Oprogramowania
Median $50.8K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Migo jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $53,205. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Migo wynosi $45,290.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Migo

Powiązane firmy

  • Rappi
  • Traveloka
  • Syncron
  • Xendit
  • StarLeaf
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby