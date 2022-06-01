Katalog firm
Medable
Medable Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Medable wynosi od $80,400 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $333,660 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Medable. Ostatnia aktualizacja: 9/15/2025

$160K

Menedżer Programu Technicznego
Median $120K
Analityk Finansowy
$125K
Projektant Produktu
$294K

Menedżer Produktu
$80.4K
Inżynier Oprogramowania
$128K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$334K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Medable jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $333,660. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Medable wynosi $126,898.

