Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United Kingdom w Jaguar Land Rover wynosi £41.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Jaguar Land Rover. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
Jaguar Land Rover
Data Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£41.8K
Poziom
L2
Podstawa
£39.9K
Stock (/yr)
£0
Premia
£1.9K
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Jaguar Land Rover?

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Danych

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Jaguar Land Rover in United Kingdom wynosi rocznie £77,314. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Jaguar Land Rover dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United Kingdom wynosi £40,209.

