Intel Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Intel wynosi od $36,403 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $818,056 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Intel. Ostatnia aktualizacja: 10/21/2025
Inżynier Uczenia Maszynowego
Inżynier Oprogramowania Backend
Inżynier Oprogramowania Full-Stack
Inżynier Sieci
Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)
Inżynier Danych
Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego
Inżynier Bezpieczeństwa Oprogramowania
Inżynier DevOps
Inżynier Niezawodności Witryny
Inżynier Kryptowalut
Inżynier Systemów
Inżynier Oprogramowania Gier Wideo
Naukowiec Badawczy
Badacz AI
Inżynier AI
Embedded Systems Software Engineer
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Intel, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Intel, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)
Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.