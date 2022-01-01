Katalog firm
Intel
Intel Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Intel wynosi od $36,403 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $818,056 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Intel. Ostatnia aktualizacja: 10/21/2025

Inżynier Oprogramowania
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Bezpieczeństwa Oprogramowania

Inżynier DevOps

Inżynier Niezawodności Witryny

Inżynier Kryptowalut

Inżynier Systemów

Inżynier Oprogramowania Gier Wideo

Naukowiec Badawczy

Badacz AI

Inżynier AI

Embedded Systems Software Engineer

Inżynier Sprzętu
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Menedżer Produktu
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Analityk Danych
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Menedżer Programu Technicznego
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Menedżer Projektu Technicznego

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Inżynier Mechanik
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Architekt Rozwiązań
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Menedżer Marketingu Produktu

Projektant Produktu
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Analityk Finansowy
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Menedżer Programu
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Inżynier Chemik
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Inżynier Elektryk
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Analityk Biznesowy
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Zasoby Ludzkie
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Inżynier Materiałowy
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Sprzedaż
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Menedżer Sprzedaży Terenowej

Menedżer ds. Klientów

Rozwój Biznesu
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Operacje Biznesowe
Median $151K
Menedżer Operacji Biznesowych
Median $201K
Menedżer Analityki Danych
Median $262K
Inżynier Optyk
Median $239K
Menedżer Projektowania Produktu
Median $290K
Menedżer Projektu
Median $57.8K
Księgowy
Median $137K

Technical Accountant

Asystent Administracyjny
Median $95.2K
Projektant Graficzny
Median $235K
Inżynier Sprzedaży
Median $201K
Prawny
Median $300K
Szef Sztabu
$220K
Inżynier Budownictwa
$231K

Construction Engineer

Inżynier Automatyki
$230K
Obsługa Klienta
$103K
Analityk Danych
$71.7K
Menedżer Obiektów
$118K
Projektant Mody
$76.4K
Projektant Przemysłowy
$156K
Konsultant Zarządzania
$120K
Inżynier MEP
$180K
Prompt Engineer
$469K
Rekruter
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Redaktor Techniczny
$44.2K
Badacz UX
$37.7K
Inwestor Venture Capital
$166K
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Intel, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Intel, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Intel jest Inżynier Oprogramowania at the Fellow level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $818,056. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Intel wynosi $188,939.

