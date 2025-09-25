Katalog firm
Intapp
Intapp Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United Kingdom w Intapp wynosi od £78.8K do £112K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intapp. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

£89.5K - £106K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
£78.8K£89.5K£106K£112K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

£121K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Intapp, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Intapp in United Kingdom wynosi rocznie £111,883. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Intapp dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United Kingdom wynosi £78,805.

