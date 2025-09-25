Katalog firm
Intapp
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Sprzedaż

  • Wszystkie pensje Sprzedaż

Intapp Sprzedaż Pensje

Średnia całkowita rekompensata Sprzedaż in United States w Intapp wynosi od $102K do $139K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intapp. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$110K - $131K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$102K$110K$131K$139K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Sprzedaż zgłoszeń w Intapp aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Intapp, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Sprzedaż oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Sprzedaż at Intapp in United States sits at a yearly total compensation of $139,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp for the Sprzedaż role in United States is $101,640.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Intapp

Powiązane firmy

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby