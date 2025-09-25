Katalog firm
Instacart
Instacart Menedżer Programu Technicznego Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Instacart. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CA$113K - CA$137K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CA$105KCA$113KCA$137KCA$146K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

CA$226K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Instacart, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcji
RSU

W Instacart, RSUs podlegają 2-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 50% uprawnia w 1st-ROK (50.00% rocznie)

  • 50% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu Technicznego w Instacart in Canada wynosi rocznie CA$146,208. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Instacart dla stanowiska Menedżer Programu Technicznego in Canada wynosi CA$104,614.

