Średnia całkowita rekompensata Operacje Personalne w Instacart wynosi od $85.1K do $124K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Instacart. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$97.7K - $111K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$85.1K$97.7K$111K$124K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Instacart, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcji
RSU

W Instacart, RSUs podlegają 2-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 50% uprawnia w 1st-ROK (50.00% rocznie)

  • 50% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Operacje Personalne w Instacart wynosi rocznie $123,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Instacart dla stanowiska Operacje Personalne wynosi $85,050.

Inne zasoby