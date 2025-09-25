Katalog firm
Instacart
  • Analityk Finansowy

  • Wszystkie pensje Analityk Finansowy

Instacart Analityk Finansowy Pensje

Wynagrodzenie Analityk Finansowy in United States w Instacart wynosi $210K year dla L5. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Instacart. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$179K - $209K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$166K$179K$209K$232K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Instacart, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcji
RSU

W Instacart, RSUs podlegają 2-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 50% uprawnia w 1st-ROK (50.00% rocznie)

  • 50% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Finansowy w Instacart in United States wynosi rocznie $232,050. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Instacart dla stanowiska Analityk Finansowy in United States wynosi $165,750.

