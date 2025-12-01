Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Zasoby Ludzkie in United States w Gusto wynosi od $198K do $282K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Gusto. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$225K - $256K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$198K$225K$256K$282K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
Options

W Gusto, Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (1.67% miesięcznie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (1.67% miesięcznie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (1.67% miesięcznie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (1.67% miesięcznie)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Gusto, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w Gusto in United States wynosi rocznie $282,020. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Gusto dla stanowiska Zasoby Ludzkie in United States wynosi $198,370.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.