Grainite
    • O firmie

    Grainite is a company that provides a converged streaming application platform that allows organizations to easily build real-time distributed applications by focusing just on the business logic.

    grainite.com
    Strona internetowa
    2019
    Rok założenia
    30
    Liczba pracowników
    $1M-$10M
    Szacunkowy przychód
    Centrala

