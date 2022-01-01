Katalog firm
General Motors
General Motors Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w General Motors wynosi od $44,446 całkowitej rekompensaty rocznie dla Konsultant Zarządzania na dolnym końcu do $277,400 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników General Motors. Ostatnia aktualizacja: 9/13/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Inżynier Oprogramowania Mobilnego

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Systemów

Naukowiec Badawczy

Analityk Danych
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Inżynier Sprzętu
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Inżynier Sprzętu Wbudowanego

Inżynier Mechanik
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Inżynier Produkcji

Inżynier CAE

Menedżer Produktu
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Projektant Produktu
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

Projektant UX

Architekt Rozwiązań
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Architekt Danych

Architekt Chmury

Architekt Bezpieczeństwa Chmury

Analityk Biznesowy
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Technolog Informacyjny (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Menedżer Programu Technicznego
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Menedżer Projektu
L6 $114K
L7 $143K
Menedżer Programu
L6 $128K
L7 $160K
Analityk Finansowy
L5 $98.9K
L6 $110K
Inżynier Automatyki
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Rekruter
Median $200K
Rozwój Biznesu
Median $148K
Analityk Danych
Median $123K
Księgowy
Median $100K

Księgowy Techniczny

Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $100K
Menedżer Analityki Danych
Median $200K
Projektant Graficzny
Median $135K
Zasoby Ludzkie
Median $102K
Sprzedaż
Median $100K
Asystent Administracyjny
$60.5K
Menedżer Operacji Biznesowych
$225K
Rozwój Korporacyjny
$86.2K
Obsługa Klienta
$135K
Inżynier Elektryk
$137K
Prawny
$116K
Konsultant Zarządzania
$44.4K
Operacje Marketingowe
$89.6K
Inżynier Materiałowy
$213K
Inżynier Optyk
$198K
Badacz UX
$149K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W General Motors, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w General Motors jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the L9 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $277,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w General Motors wynosi $130,446.

