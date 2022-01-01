Katalog firm
Fullscript Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Fullscript waha się od $55,164 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Marketing na dolnym końcu do $127,104 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Fullscript. Ostatnia aktualizacja: 8/15/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Projektant produktu
Median $74.3K

Projektant UX

Analityk finansowy
$61.2K

Marketing
$55.2K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$119K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Fullscript to Inżynier oprogramowania at the L5 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $127,104. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Fullscript wynosi $87,534.

