Fresenius Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Fresenius wynosi od $75,170 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $213,925 dla Menedżer Projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Fresenius. Ostatnia aktualizacja: 10/18/2025

Inżynier Mechanik
$89.6K
Menedżer Produktu
$156K
Menedżer Projektu
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Inżynier Oprogramowania
$75.2K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Fresenius jest Menedżer Projektu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $213,925. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fresenius wynosi $122,663.

Inne zasoby