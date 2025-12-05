Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programów Technicznych in United States w Fetch wynosi od $151K do $211K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fetch. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
W Fetch, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
