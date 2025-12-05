Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Fetch wynosi od $111K year dla Software Engineer I do $205K year dla Staff Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $150K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Fetch. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer I
$111K
$109K
$2K
$0
Software Engineer II
$144K
$141K
$2.8K
$0
Software Engineer III
$146K
$146K
$0
$0
Software Engineer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Fetch, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
Uwzględnione Stanowiska
