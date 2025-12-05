Katalog firm
FD Technologies
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka

  • Wszystkie pensje Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka

FD Technologies Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka in United States w FD Technologies wynosi od $109K do $152K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w FD Technologies. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$117K - $138K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$109K$117K$138K$152K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka zgłoszeń w FD Technologies aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w FD Technologies?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka w FD Technologies in United States wynosi rocznie $152,100. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w FD Technologies dla stanowiska Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka in United States wynosi $109,200.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla FD Technologies

Powiązane firmy

  • Dyson
  • Just Eat
  • Skyscanner
  • 11:FS
  • Starling Bank
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fd-technologies/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.